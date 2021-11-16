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В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе из сборной России

В РФС отреагировали на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
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Спортивный директор РФС Андрей Лексаков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе со своей должности до начала стыковых матчей квалификации на чемпионат мира – 2022.

«Карпин находится в раздумьях? Моё мнение — поддерживайте его. Всё, что я могу сказать. Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», — приводит слова Лексакова «Спорт-экспресс».

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.

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