Тарасова отреагировала на слова Карпина, который допустил уход из сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене главного тренера сборной России. Вчера действующий наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами.

«Карпин сказал, что раздумывает над уходом из сборной? А что такого? Он человек, это эмоции, обычные нормальные слова.

Он рассматривает вероятность ухода в сложной ситуации перед стыковыми матчами? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ранее Тарасова в эмоциональной форме заявила, что «в России нет футбола».