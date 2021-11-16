Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарасова отреагировала на слова Карпина, который допустил уход из сборной России

Тарасова отреагировала на слова Карпина, который допустил уход из сборной России
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене главного тренера сборной России. Вчера действующий наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами.

«Карпин сказал, что раздумывает над уходом из сборной? А что такого? Он человек, это эмоции, обычные нормальные слова.

Он рассматривает вероятность ухода в сложной ситуации перед стыковыми матчами? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, ранее Тарасова в эмоциональной форме заявила, что «в России нет футбола».

Новость по теме
«Допустим, у меня есть контракт. Но если я не хочу?» Карпин — о будущем в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021