Червиченко — о возможном уходе Карпина: понимаю Валеру. Он им говорит вперёд, а они стоят

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Карпин был шокирован трусостью игроков: они отскакивали от мяча, не хотели его получать, даже не могли перейти на половину поля хорватов. Это была явная и нелицеприятная трусость, которая проявилась ещё раньше. В матче с Кипром, забив один мяч в первом тайме, стали зачем-то удерживать счёт и оберегать 1:0. Счастье, что ничего не влетело на 45-й минуте, и Сафонов тогда спас. Пока не забили Кипру второй мяч, бегали как обоссавшиеся коты.

Если у Карпина будет хорошее предложение, то, может, он и уйдёт. Полностью понимаю Валеру в этой ситуации. Что он может сделать? Он им говорит идти вперёд, а все стоят. В ситуации с Кудряшовым тоже: даже в детских школах учат лежать и валяться до конца. Мы это видели в исполнении хорватов: как только счёт для них стал удобный, они превратились в умирающих лебедей. Кто Кудряшова трогал? Есть у тебя травма — лежи пять минут в этой луже, брыкайся и изображай раненого поросёнка, пока судья не остановит игру. У всех каменные ноги, все налитые, еле ходят — удивляюсь, как такое можно сотворить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.