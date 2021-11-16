Дворкович: послематчевые слова — это эмоции. Карпин будет готовить сборную к стыкам

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе со своей должности до начала стыковых матчей квалификации на чемпионат мира — 2022.

«При всем уважении к Валерию Карпину нужно понимать, что слова, сказанные после матча, основаны на эмоциях. Игра была очень важной и эмоциональной. Конечно, он будет готовить сборную к стыковым матчам и сможет это сделать.

У топовых сборных обычно несколько лидеров, у нас сейчас точно нет нескольких. Можно выделить только Сафонова. При условии, что играли в оборонительный футбол, это ярко видно. Он тащил всё, что можно и нельзя, возможное и невозможное. Лидеров в атаке и центре не хватило», — приводит слова Дворковича «РБК-Спорт».

Напомним, после поражения в решающем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться в должности перед стыковыми матчами. Сборная России занимала первое место в группе вплоть до последнего матча, однако уступила его Хорватии по итогам личной встречи.