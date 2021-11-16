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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выбыл на три недели

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выбыл на три недели
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении национальной команды. Футболист получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

На возвращение игрока в строй потребуется около трех недель. В начале октября Роман восстановился от очередной травмы.

Московский «Спартак» набрал 19 очков в 14 матчах, одержав 5 побед, потерпев 5 поражений и 4 раза сыграв вничью в матчах национального первенства, и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», у которого 30 очков по итогам 14 встреч.

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