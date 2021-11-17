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Президент Украины Зеленский отреагировал на попадание сборной в стыковые матчи

Президент Украины Зеленский отреагировал на попадание сборной в стыковые матчи
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу команды в матче заключительного тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года с Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Эти ребята только что победили и вышли в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!» – написал Зеленский в своём «фейсбуке».

По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке.

Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

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