Скалони: достигнуть выхода на ЧМ задолго до конца квалификации — этим можно гордиться

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с национальной командой Бразилии (0:0).



«Это был тяжёлый, очень трудный матч. Бразилия приехала действовать в своём стиле, чтобы не дать нам играть. Наша команда быстро адаптировалась к обстоятельствам. Мы набрали четыре очка против двух очень сложных соперников. Мы все любим побеждать, это естественно, но эти игры делают команду более зрелой. Без сомнения, итог положительный. Достигнуть квалификации задолго до конца в очень сложной квалификации — это то, чем можно гордиться. Год получился великолепным. Победа на Кубке Америки, квалификация на чемпионат мира и серия без поражений. Всё это было мечтой», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в своём «твиттере».

Новость по теме Лионель Месси поделился эмоциями после ничьей в матче с Бразилией