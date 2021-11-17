Скалони: достигнуть выхода на ЧМ задолго до конца квалификации — этим можно гордиться

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги матча отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с национальной командой Бразилии (0:0).
«Это был тяжёлый, очень трудный матч. Бразилия приехала действовать в своём стиле, чтобы не дать нам играть. Наша команда быстро адаптировалась к обстоятельствам. Мы набрали четыре очка против двух очень сложных соперников. Мы все любим побеждать, это естественно, но эти игры делают команду более зрелой. Без сомнения, итог положительный. Достигнуть квалификации задолго до конца в очень сложной квалификации — это то, чем можно гордиться. Год получился великолепным. Победа на Кубке Америки, квалификация на чемпионат мира и серия без поражений. Всё это было мечтой», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в своём «твиттере».
- 17 ноября 2021
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