Сорокин: Fan ID будет использоваться во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
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Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин сообщил, что для облегченного въезда иностранных болельщиков в Россию на матче будет использоваться аналог паспорта болельщика (Fan ID).
«Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что во время финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет использоваться система идентификации болельщиков (Fan ID). Сейчас идет отработка деталей. Мы в ближайшее время поймем, в каком именно виде она будет использоваться. Но точно это станет большим подспорьем, потому что к нам пребывает достаточно большое количество болельщиков из-за рубежа.
При покупке билетов у болельщиков двух клубов-финалистов безусловно, будет приоритет», — цитирует Сорокина ТАСС.
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