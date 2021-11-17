«Лацио» не возьмёт Иммобиле на матч Лиги Европы с «Локомотивом»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле пропустит матч группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Локомотивом», сообщает Calciomercato.com.



Напомним, форвард получил травму икроножной мышцы на тренировке в расположении сборной Италии. Из-за повреждения Иммобиле не смог сыграть в матчах отбора ЧМ-2022 с командами Швейцарии (1:1) и Северной Ирландии (0:0), а итальянская сборная попала в стыковые встречи.



По информации источника, Иммобиле продолжает испытывать дискомфорт. В «Лацио» не хотят рисковать здоровьем форварда, поэтому Иммобиле не примет участие в матче Серии А с «Ювентусом» (20 ноября) и в игре Лиги Европы с «Локомотивом» (25 ноября). Ожидается, что нападающий восстановится к матчу чемпионата Италии с «Наполи», который пройдёт 28 ноября.

Новость по теме Чиро Иммобиле не поможет сборной Италии в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022 из-за травмы