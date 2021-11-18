Олег Шатов: в последнее время я только лечился, не играл

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о состоянии своего здоровья.
«Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто – в последнее время я только лечился, не играл. Для меня как для футболиста это был очень тяжёлый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем», — цитирует Шатова пресс-служба казанского клуба.
- 18 ноября 2021
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