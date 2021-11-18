Шатов: если пойму, что у меня до сих пор есть страсть, я обязательно вернусь

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов рассказал о возможном возвращении в футбол.
«Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю по футболу, обязательно вернусь. Я точно знаю, что сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение. Мы уже поговорили с клубом – возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, то могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции.
Почему я не стал тянуть до января? Понимаю, что должен помочь клубу, потому что впереди трансферное окно. Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского футболиста. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и к самому себе», — приводит слова футболиста пресс-служба казанцев.
- 18 ноября 2021
-
19:59
-
19:52
-
19:40
-
19:35
-
19:11
-
18:56
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:24
-
17:22
-
17:12
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:09
-
16:03
-
15:56
-
15:37
-
15:31
-
15:18
-
15:14
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:17