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Силкин — об отставке Хохлова: если результата нет, то тренер на выход

Силкин — об отставке Хохлова: если результата нет, то тренер на выход
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением по поводу отставки Дмитрия Хохлова из «Ротора».

«Не могу точно сказать, что нужно делать Дмитрию Хохлову дальше. Он должен сам определить для себя: взять тренерскую паузу или уже начать подыскивать себе новый клуб. В «Роторе», наверное, ставили задачу возвращения в РПЛ. Печальная, конечно, новость. Но так всегда происходит: если нет результата, то тренер «на выход», — цитирует Силкина «Спорт-экспресс».

Хохлов возглавил «Ротор» по ходу нынешнего сезона. В настоящее время волгоградцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 24 очка. В пяти последних турах ФНЛ волгоградцы набрали два очка и потерпели три поражения подряд.

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