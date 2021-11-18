Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

Официальный сайт «Монако» опубликовал заявку команды на матч 14-го тур французской Лиги 1 с «Лиллем». В список игроков, из которых будет сформирован состав на игру, не попал российский полузащитник Александр Головин.
Причины отсутствия Головина в заявке «Монако» на матч с «Лиллем» не уточняются. Из-за повреждений ближайшую игру монегасков пропустят ещё несколько футболистов.
Встреча «Монако» с «Лиллем» состоится в пятницу, 19 ноября, на стадионе Луи II (Фонвьей, Монако). Начало матча – в 23:00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо.
В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.
- 18 ноября 2021
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