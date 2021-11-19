Пауло Дибала: я мечтаю выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своих целях в карьере.

«Я всегда живу, глядя в будущее и думаю о целях, которых хочу достичь. Быть важным игроком в «Ювентусе» и расти как личность, как мужчина. У меня ещё много целей, которые нужно достичь как со своей командой, так и со сборной страны. Я люблю играть за свою страну. Это заставляет меня чувствовать себя ближе к своей родине, к своим корням. Конечно, я мечтаю выиграть чемпионат мира, так же как я хотел бы выиграть Лигу чемпионов. Я работаю каждый день, чтобы добиться этих результатов», — приводит слова Дибалы Football Italia со ссылкой на L'Officiel.

27-летний форвард выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти играх за туринцев в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.