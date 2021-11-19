«Арсенал» хочет подписать Ренату Саншеша в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. На 24-летнего португальца претендует лондонский «Арсенал», информирует Le10Sport.
Согласно сведениям источника, «канониры» уже связались с представителями Саншеша для обсуждения возможного сотрудничества. «Арсенал» хочет подписать Ренату в зимнее трансферное окно.
Ранее СМИ сообщали, что «Лилль» готов расстаться с португальским хавбеком в случае выгодного предложения от большого клуба. «Доги» могли отпустить Саншеша в «Барселону» за € 35 млн, однако каталонцы поставили переговоры по этому трансферу на паузу из-за финансовых проблем.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Саншеша в € 30 млн. Интерес к 24-летнему игроку также проявляют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».
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