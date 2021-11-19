Чернышов: в российском футболе есть проблемы с техникой. В индийском – такая же ситуация

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов, который теперь возглавляет «Мохаммедан», сравнил чемпионаты России и Индии.



«Я не вижу особой специфики и отличий. Требования одинаковые везде – неважно, где ты работаешь. Должна быть бытовая и тренировочная дисциплина. Всё это потом переносится на игру. Мы сейчас читаем, что пришёл Хави и ввёл особые правила. Но это обычные требования для всех профессиональных команд. Может, до этого в «Барсе» было что-то не так с дисциплиной. Но не думаю, что он изобрёл что-то новое. У любого специалиста есть свод правил, которые надо выполнять.



Индийские игроки очень трудолюбивы и готовы к любой работе. Даже когда у них спрашиваешь про усталость, они улыбаются и отвечают, что всё хорошо. Первоначально мне казалось, что они закрытые люди. И я не совсем их понимал. Казалось, они смотрят на тебя как на какого-то величественного человека. Ты хочешь с ними пообщаться, а они отвечают односложно. Но руководство объяснило мне, что им нужно время, чтобы понять и принять человека. И после они начинают раскрываться. Сейчас так и происходит.



Мы говорим, что в российском футболе существуют проблемы с техникой. В индийском – такая же ситуация. Всё-таки пока слабо развит воспитательный процесс в детско-юношеском футболе. Раньше они брали звёзд, платили им огромные деньги, но сейчас начинают создавать школы, академии. Приглашают иностранных тренеров для обучения местных футболистов», — сказал Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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