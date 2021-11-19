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Джесси Лингард покинет «Манчестер Юнайтед»

Джесси Лингард покинет «Манчестер Юнайтед»
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Переговоры о продлении контракта между Джесси Лингардом и «Манчестер Юнайтед» провалились. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, теперь футболист будет стремиться покинуть клуб летом в качестве свободного агента. Возможно, он уйдёт уже в зимнее трансферное окно. Этот трансфер будет аналогичен переходу, который он совершил в прошлом сезоне в стан «Вест Хэма».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 5 играх, в которых отметился двумя голами. В стане «красных дьяволов» в Лиге чемпионов игрок провёл два матча. В них он отметился одной результативной передачей. Часть прошлого сезона Джесси провёл в аренде в «Вест Хэме». За «молотобойцев» он забил 9 мячей в чемпионате.

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