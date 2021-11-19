Сульшер: «Манчестер Юнайтед» использовал в своих интересах перерыв на матчи сборных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что перерыв в сезоне на международные матчи сборных положительно сказался на положении дел в стане «красных дьяволов».
«В последнее время, как и всегда, я много контактировал и общался с руководством клуба. Этот долгий перерыв на международные матчи сборных «Манчестер Юнайтед» использовал в своих интересах. Это должно положительно отразиться на игроках», — приводит слова Сульшера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что правление клуба поддерживает тренера. При этом в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение норвежца будет неизбежным.
Важным фактором в продолжении сотрудничества с Сульшером являлись результаты «красных дьяволов» в Лиге чемпионов. После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе. За 4 матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «МЮ» набрал 7 очков, команда находится на 1-м месте в группе F.
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби (0:2)
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