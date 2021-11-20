Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени близок к переходу в «Галатасарай» в ближайшее трансферное окно, сообщает The Sun.



По информации источника, турецкий клуб уже провёл успешные переговоры с игроком. «Галатасарай» пытался подписать египтянина ещё в сентябре, но тогда тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Утверждается, что переговоры находятся в стадии подписания, а сделка будет закрыта уже зимой.



Также источник сообщает, что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.



Эльнени провёл в текущем сезоне за «Арсенал» 2 матча, в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. Transfermarket оценивает футболиста в € 10 млн.