Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени близок к переходу в «Галатасарай» в ближайшее трансферное окно, сообщает The Sun.
По информации источника, турецкий клуб уже провёл успешные переговоры с игроком. «Галатасарай» пытался подписать египтянина ещё в сентябре, но тогда тогда к соглашению сторонам прийти не удалось. Утверждается, что переговоры находятся в стадии подписания, а сделка будет закрыта уже зимой.
Также источник сообщает, что в подписании полузащитника «канониров» сильно заинтересован именно главный тренер команды Фатих Терим.
Эльнени провёл в текущем сезоне за «Арсенал» 2 матча, в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. Transfermarket оценивает футболиста в € 10 млн.
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