«Мама стучала в дверь и плакала». Кубинка рассказала, что в 17 лет её изнасиловал Марадона

Кубинка Мавис Альварес рассказала о том, как легендарный аргентинский футболист Диего Марадона изнасиловал её, когда она была несовершеннолетней.



Это произошло в 2001 году, когда Альварес было 17 лет. По словам девушки, Марадона изнасиловал её, пока её мать стояла за дверью.



«Моя мама пришла в дом, где мы были в Гаване, и Марадона не хотел открывать дверь. Мама стучала, но он не открывал. Он закрыл мне рот, чтобы я не кричала, и надругался надо мной. Моя мама была по другую сторону двери. Она хотела видеть меня, но он не позволил. Диего так и не открыл дверь. Мама стучалась и плакала, потому что знала, что мы были там. Он не позволил мне кричать. Сказал: «Закрой свой рот», — приводит слова Альварес infobae.com.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.