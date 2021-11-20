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«Лестер» — «Челси»: Пулишич довёл счёт до разгромного

«Лестер» — «Челси»: Пулишич довёл счёт до разгромного
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Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Челси».

На 71-й минуте результативный удар после ассиста Хакима Зиеша нанёс полузащитник синих Кристиан Пулишич.

Гол Пулишича:

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Ранее на 14-й минуте отличился защитник Антонио Рюдигер, ему ассистировал Бен Чилуэлл. На 28-й минуте гол с передачи Риса Джеймса забил полузащитник Н’Голо Канте.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогают ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча «Лестер» — «Челси».

Лондонский «Челси» набрал 26 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (15) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (23) и «Вест Хэм Юнайтед» (23).

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