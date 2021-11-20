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Арбитр Федотов: судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива»

Арбитр Федотов: судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива»
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Мурилло в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Футболист был удалён в первом тайме за фол последней надежды.

«Удаление Мурило не просто спорное, оно никакое. Это не лишение явной возможности забить гол – мяч уходил в сторону от ворот, да и игрок «Ахмата» тоже бежал от ворот. Надо было назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку.

Почему не полез VAR? Что у них происходит – я не знаю, может, повлиял авторитет Иванова. Но это явная и очевидная ошибка, судья просто выдумал красную карточку игроку «Локомотива» в этой игре», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Московский «Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (18) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

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