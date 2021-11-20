«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное заседание правления, клуб может уволить Сульшера
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«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное заседание правления клуба, чтобы обсудить возможную отставку главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает The Times.
По информации источника, одним из важнейших вопросов встречи станет выплата компенсации норвежскому специалисту в случае его увольнения. Руководство поручило должностным лицам клуба убедить экс-наставника «Реала» Зинедина Зидана возглавить «красных дьяволов».
Сегодня, 20 ноября, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4). За «шершней» забили Кинг, Сарр, Педро и Деннис. За манчестерский клуб отличился ван де Бек.
После 12 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ с 17 очками в активе.
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