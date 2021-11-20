Сульшер – о разгроме от «Уотфорда»: мы подвели себя и болельщиков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о разгромном поражении в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (1:4).



«Позитивная реакция последовала слишком поздно — в перерыве. Во втором тайме мы хорошо играли до удаления. Первый тайм — худший из всех, что мы проводили. Сложно объяснить, почему мы так играли, почему позволяли им входить в нашу штрафную.



Очень обидно — когда играешь в Премьер-лиге, приходится играть против хороших игроков и таких соперников, как «Уотфорд». Ребята сейчас в ужасном состоянии — мы подвели себя и болельщиков. Трудно стоять здесь и объяснять это, но таков футбол, и мы должны принимать на себя ответственность.



Если посмотреть на моменты, которые они создали, и на голы, которые они забили, «Уотфорд» переборол нас, они выигрывали единоборства и были на отскоках. Ничего такого, что могло бы удивить. Я разочарован, что мы не смогли справиться с этим лучше», — цитирует Сульшера BBC.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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