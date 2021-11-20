Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сульшер рассказал, беспокоится ли он из-за возможного увольнения

Сульшер рассказал, беспокоится ли он из-за возможного увольнения
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, беспокоится ли он из-за возможного увольнения на фоне неудачных результатов команды.

«Никогда не говорил, что чувствую себя в безопасности, и никогда так не скажу. Я работаю на клуб и с клубом, выкладываясь по максимуму, в связке с отличным персоналом. Любой разговор между мной и клубом – это не наша с вами беседа, а моя с клубом.

Я — тренер, поэтому приму удар на себя и возьму за всё ответственность. Игроки работают так усердно, как только могут. Болельщики действительно разочарованы, я понимаю, мы все понимаем. Они всё время нас поддерживали, были с нами на протяжении всей этой перестройки команды.

Мы подошли к этому сезону после третьего и второго места в чемпионате, подписали топ-игроков, поэтому ожидания возросли, а у нас нет ни результата, ни выступлений. Болельщики имеют право высказать своё мнение, особенно после такого матча», — цитирует Сульшера BBC.

Сегодня, 20 ноября, «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4). За «шершней» забили Кинг, Сарр, Педро и Деннис. За манчестерский клуб отличился ван де Бек.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Сульшер – о разгроме от «Уотфорда»: мы подвели себя и болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021