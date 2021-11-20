Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, беспокоится ли он из-за возможного увольнения на фоне неудачных результатов команды.
«Никогда не говорил, что чувствую себя в безопасности, и никогда так не скажу. Я работаю на клуб и с клубом, выкладываясь по максимуму, в связке с отличным персоналом. Любой разговор между мной и клубом – это не наша с вами беседа, а моя с клубом.
Я — тренер, поэтому приму удар на себя и возьму за всё ответственность. Игроки работают так усердно, как только могут. Болельщики действительно разочарованы, я понимаю, мы все понимаем. Они всё время нас поддерживали, были с нами на протяжении всей этой перестройки команды.
Мы подошли к этому сезону после третьего и второго места в чемпионате, подписали топ-игроков, поэтому ожидания возросли, а у нас нет ни результата, ни выступлений. Болельщики имеют право высказать своё мнение, особенно после такого матча», — цитирует Сульшера BBC.
Сегодня, 20 ноября, «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4). За «шершней» забили Кинг, Сарр, Педро и Деннис. За манчестерский клуб отличился ван де Бек.
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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