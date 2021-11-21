Руководство «Манчестер Юнайтед» не пришло к консенсусу и не приняло решение по Сульшеру

Правление «Манчестер Юнайтед» провело экстренное заседание, на котором обсуждалась возможная отставка главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Как сообщает The Times, консенсус достигнут не был, решение по тренеру не принято. По-прежнему итоговое решение должен принять владелец клуба, Джоэль Глейзер.



Накануне, 20 ноября, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду» (1:4). За «шершней» забили Кинг, Сарр, Педро и Деннис. За манчестерский клуб отличился ван де Бек.



После 12 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ с 17 очками в активе.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры Зинедина Зидана и Брендана Роджерса.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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