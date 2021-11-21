Матч «Мальмё» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит бригада арбитров из Латвии

УЕФА на своём официальном сайте объявил о судейских назначениях на матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встречу шведского «Мальмё» и российского «Зенита» обслужит бригада арбитров из Латвии.
В роли главного судьи выступит Андрис Трейманис. Ассистировать ему будут Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR будут отвечать португалец Жоау Пиньейру и его помощник из Франции Вилли Делажо.
Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) — на последнем, четвёртом месте.
- 21 ноября 2021
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