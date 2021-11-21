ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 15-й минуте встречи главный арбитр Владислав Безбородов показал красную карточку защитнику московского ЦСКА Бруно Фуксу за фол на нападающем «Химок» Кемале Адеми и назначил пенальти в ворота армейцев. Сам Адеми исполнил 11-метровый удар, однако не сумел успешно реализовать его.

Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 15 встречах набравший 33 очка.