«Оренбург» обыграл «Велес» в выездном матче ФНЛ, «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» поделили очки

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Дубль в составе «Оренбурга» оформил нападающий Владимир Сычевой. Единственный гол «Велеса» в этой встрече забил полузащитник Артур Галоян.



«Оренбург» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Московский «Велес» (33) — на 9-м месте.



В других матчах 24-го тура ФНЛ московское «Торпедо» дома сыграло вничью с клубом «СКА-Хабаровск» (0:0), тольяттинский «Акрон» поделил очки с «Томью» (3:3), «Текстильщик» проиграл «Кубани» (1:3), а «Волгарь» сыграл вничью с «Краснодаром-2» (0:0).