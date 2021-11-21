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«Оренбург» обыграл «Велес» в выездном матче ФНЛ, «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» поделили очки

«Оренбург» обыграл «Велес» в выездном матче ФНЛ, «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» поделили очки
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В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Велес» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Дубль в составе «Оренбурга» оформил нападающий Владимир Сычевой. Единственный гол «Велеса» в этой встрече забил полузащитник Артур Галоян.

«Оренбург» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Московский «Велес» (33) — на 9-м месте.

В других матчах 24-го тура ФНЛ московское «Торпедо» дома сыграло вничью с клубом «СКА-Хабаровск» (0:0), тольяттинский «Акрон» поделил очки с «Томью» (3:3), «Текстильщик» проиграл «Кубани» (1:3), а «Волгарь» сыграл вничью с «Краснодаром-2» (0:0).

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Сычевой – 52'   1:1 Галоян – 65'   1:2 Сычевой – 85'
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 3
Томь
Томск
1:0 Сагуткин – 24'   1:1 Ставпец – 57'   1:2 Кубышкин – 64'   1:3 Ставпец – 71'   2:3 Газданов – 86'   3:3 Базелюк – 90' (пен)
Удаления: нет / Савиных – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 3
Кубань
Краснодар
0:1 Алейников – 45'   1:1 Пруцев – 54'   1:2 Лаук – 61'   1:3 Шалаев – 75'
ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 0
Краснодар-2
Краснодар
Комментарии
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