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Де Хеа отреагировал на уход Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа отреагировал на уход Сульшера из «Манчестер Юнайтед»
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на решение руководства клуба расстаться с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Ранее было официально объявлено, что норвежский специалист покинул свой пост.

«Ты всегда отдавал всего себя, и все знают, что ты — легенда «Манчестер Юнайтед», — написал де Хеа в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» испанского голкипера.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «шершней».

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