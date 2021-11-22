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Матвей Сафонов рассказал, что он чувствует после ошибок во время игры

Матвей Сафонов рассказал, что он чувствует после ошибок во время игры
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о своих чувствах после допущенной ошибки во время игры.

«Я уже привык к тому, что надо отпускать эти моменты. Через секунду уже ничего не чувствую, принимаю как должное, ошибся и ошибся, надо исправляться. Если это не привело к голу, то мы перестроимся в обороне, если привело — давайте стараться отыгрываться. Об ошибках нужно думать после игр. Если ты начнёшь на этом зацикливаться во время игры, то у тебя возникнут проблемы.

Были ли случаи, когда кто-то агрессивно реагировал на ошибки? Может, мне повезло с командой, но я не припомню ни одного случая, когда мне кто-то что-то высказывал. Есть какая-то неприкосновенность. Ошибку вратаря видят все, все всё понимают, даже говорить ничего не нужно», — сказал Матвей Сафонов на YouTube-канале сборной России по футболу.

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