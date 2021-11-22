Хачатурянц ответил на вопрос, рад ли назначению на пост президента РПЛ

Ашот Хачатурянц ответил на вопрос по поводу его назначения на пост президента Российской Премьер-Лиги.

«Рад ли назначению на пост президента РПЛ? Очень», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Участники общего собрания РПЛ единогласно проголосовали за избрание Хачатурянца новым президентом лиги на пять лет.

Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.



Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.