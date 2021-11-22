Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до декабря 2024 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подписал новый контракт. Он останется в команде до декабря 2024 года, сообщает пресс-служба футбольной ассоциации Англии. Саутгейт продолжит работу с командой и после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Предыдущее соглашение тренера истекало в конце 2022 года.
Под руководством Саутгейта сборная Англии дошла до полуфинала чемпионата мира 2018 года и вышла в финал Евро-2020. В финале континентального первенства англичане уступили в серии пенальти итальянцам.
В общей сложности Саутгейт возглавляет главную команду страны с 2016 года. До этого он работал с молодёжной сборной Англии.
«Я очень рад, что продлил контракт. Рад, что у меня была возможность остаться. Работа со сборной Англии — честь и привилегия», — сказал Саутгейт.
- 22 ноября 2021
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