Магуайр высказался об уходе Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об отставке главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Накануне, 21 ноября, было объявлено об уходе норвежского специалиста.



«Результат матча с «Уотфордом» не был хорош. В последнее время результаты были плохими, и, к сожалению, Уле поплатился за это. Мы тоже должны взять на себя часть ответственности.



Игроки должны быть в ответе за всё, что происходит на поле. Мы все причастны к этому. Тренер поплатился, и мы все очень разочарованы.



Мы не были достаточно хороши, и понимаем это. Мы обсуждали всё, что произошло, но теперь нужно смотреть вперёд.



Тренер поговорил с нами, это был эмоциональный день. Все испытывают огромное уважение к тому, что он сделал для клуба. Сульшер остаётся легендой. Уле сказал, что будет поддерживать нас и хочет, чтобы мы побеждали в каждой игре, что, очевидно, демонстрирует ценности этого человека», — цитирует Магуайра BBC.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.