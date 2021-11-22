Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магуайр высказался об уходе Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

Магуайр высказался об уходе Сульшера из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об отставке главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Накануне, 21 ноября, было объявлено об уходе норвежского специалиста.

«Результат матча с «Уотфордом» не был хорош. В последнее время результаты были плохими, и, к сожалению, Уле поплатился за это. Мы тоже должны взять на себя часть ответственности.

Игроки должны быть в ответе за всё, что происходит на поле. Мы все причастны к этому. Тренер поплатился, и мы все очень разочарованы.

Мы не были достаточно хороши, и понимаем это. Мы обсуждали всё, что произошло, но теперь нужно смотреть вперёд.

Тренер поговорил с нами, это был эмоциональный день. Все испытывают огромное уважение к тому, что он сделал для клуба. Сульшер остаётся легендой. Уле сказал, что будет поддерживать нас и хочет, чтобы мы побеждали в каждой игре, что, очевидно, демонстрирует ценности этого человека», — цитирует Магуайра BBC.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Кэррик: было удовольствием работать с Сульшером, но сейчас я сосредоточен на матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021