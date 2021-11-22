Аршавин, Аленичев, Титов и другие звёзды сборной России на фестивале футбола в Тутаеве

Российский футбольный союз организовал серию селекционных фестивалей для детей Ярославской области. Первый из них состоялся 22 ноября в небольшом городе Тутаев с населением около 40 тысяч жителей. В рамках праздника в гости к местным ребятам приехали легенды российского футбола и национальной сборной России Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычёв и Руслан Пименов.



Помимо тестирований, по результатам которых дети из муниципальных образований Ярославской области получат возможность попасть и пройти обучение в местных центрах подготовки, амбассадоры РФС провели мастер-классы и автограф-сессию для детей и их родителей. В мероприятии приняли участие более 200 учеников спортивных и общеобразовательных школ Тутаева и близлежащих населённых пунктов.



Программа подготовки резерва «Наша смена» реализуется Российским футбольным союзом при поддержке компании «Норильский никель». Её цель — создать систему, благодаря которой в профессиональном футболе каждый год будут появляться молодые конкурентоспособные футболисты, отвечающие методическим требованиями скоростного и высокоинтенсивного футбола.



Единая система футбольных центров – система детских футбольных центров (ДФЦ РФС) и региональных центров подготовки резерва (РЦПФ РФС) с единой системой сквозного мониторинга и оценки технической, физической, тактической подготовленности молодого игрока, а также аттестацией и обучением персонала, ресурсной поддержкой и программой материально-технической помощи (малоразмерные и полноразмерные футбольные площадки, инвентарь, методические материалы). Основная задача центров – заниматься активной селекцией и внедрять ведущие европейские методики в работу детских тренеров. В настоящее время функционируют 11 региональных центров подготовки резерва для детей от 10 лет и старше (в Ярославле, Тамбове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Владикавказе) и 67 детских футбольных центров (которые фокусируются на детях от 6 до 9 лет). В течение 2021 года РФС передал в детские футбольные центры различных регионов России 55 футбольных площадок.



Второй фестиваль футбола состоится 23 ноября на базе регионального центра подготовки резерва в Ярославле на стадионе «Центральный». В этот же день в рамках сотрудничества РФС и правительства Ярославской области будут открыты две малоразмерные футбольные площадки в Гаврилов Яме.



Футбольный праздник в Тутаеве в понедельник увенчался показательным матчем звёзд футбола с лучшими молодыми футболистами города. «Легенды» показали, что по-прежнему находятся в отличной физической форме, а Егор Титов и Руслан Пименов ещё и блеснули результативностью.