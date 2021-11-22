Главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть в своём составе защитника «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона», сообщает Fichajes.net.

По информации источника, в приглашении датчанина лично заинтересован главный тренер сине-гранатовых Хави. По мнению испанца, Кристенсен сможет заменить Жерара Пике. Действующее соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в восьми матчах и не отметился результативными действиями.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В составе английского клуба Андреас является обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА. В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 Кристенсен на правах аренды выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.