Слуцкий: в целом игрой «Рубина» в первом круге я недоволен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу победы над «Сочи» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.
«Не попали в игру в начале, не контролировали зону подборов, получили большое количество стандартов. Зуеву было очень тяжело играть после такой длинной паузы. Поэтому, наверное, заслуженно пропустили. Хорошо, что быстро отыгрались. И во втором тайме получили численное преимущество на две минуты. И после того, как всё было уравнено, искали свои шансы в контратаках и в одной из них его нашли.
31 удар у «Сочи» и всего 6 у «Рубина»? Мне кажется, что такое большое количество ударов было или после стандартов в борьбе, или с дальних дистанций. Потому что сказать, что у «Сочи» было какое-то большое количество голевых моментов, я не могу.
8-е место после первого круга? В прошлом году до зимнего перерыва мы по качеству выглядели лучше, но очень много очков не добрали. А после зимнего перерыва в 11 турах мы попали в тройку или выше, точно не помню. Хотя качество игры, на мой взгляд, не всегда этому способствовало. Поэтому в каких-то матчах ты не добираешь очки, играя достаточно хорошо или пропуская в концовках. В каких-то ты очки перебираешь. Будем смотреть. Чемпионат состоит из 30 матчей, а не из 15.
Доволен ли в целом игрой команды в первом круге? В целом нет. Я и не могу быть ей доволен, потому что у нас произошли очень большие изменения. Причём некоторые изменения происходили уже по ходу сезона, кто-то приходил, кто-то уходил. По существу ведущий нападающий команды выбыл на длинный промежуток времени. Поэтому у нас есть объективные сложности. Конечно, хотелось бы, чтобы они быстрее решались, но значит, быстро пока не получается», – цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».
- 22 ноября 2021
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