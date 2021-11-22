Орлов – о составе Карпина: Ионов никакой, Грулёв лучше Сергеева. Кого ты берёшь, для чего?

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал выбор состава сборной России Валерием Карпиным.

«Футболисты, игравшие с Кипром, наверняка показали бы себя с Хорватией лучше, чем Бакаев и Ионов. А потом ещё Зобнин вышел. Тренер сборной, у тебя в состав должны попадать игроки, которые в чемпионате выделяются. Что такое московский «Спартак» с Бакаевым и Зобниным? Где они сейчас? Они уже вообще на 10-м месте. А Ионов — лучший игрок в «Краснодаре»? Он незаметный, он никакой.

Я ещё про Сергеева не говорил. Грулёв-то лучше, чем Сергеев, и тут двух мнений быть не может. Но в сборной оказывается Сергеев. Если ты берёшь на перспективу, кого ты берёшь, для чего? Сергеев — не главный игрок в «Крыльях Советов». Там главный — Зиньковский. Почему его не взять в сборную? Ну должны быть принципы. Карпин должен сделать правильные выводы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».