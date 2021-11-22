Тренер «Мальмё»: в матче с «Зенитом» будем играть на победу

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«Завтра нам будет не хватать пары хороших игроков. Но я хочу сосредоточиться на футболистах, которые присутствуют в составе. Мы постараемся сыграть так, как против «Челси», тогда у нас будут шансы добиться хорошего результата в оставшихся матчах. Будем играть на победу, хотим двигаться в евровесну. Меня могут назвать наивным, но именно с таким настроем мы выйдем на матч с «Зенитом». Мы знаем, что на домашнем стадионе возможно всё.
С «Зенитом» мы поборемся за третье место. Мы настроены оптимистично и считаем, что у нас есть все возможности победить в этой борьбе. Было бы здорово продлить евросезон и выйти в Лигу Европы. Мы оказались в сложной группе, но с достоинством приняли этот вызов», — приводит слова Томассона официальный сайт «Мальмё».
Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте.
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