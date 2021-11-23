Тренер «Мальмё»: у «Зенита» есть слабые места, и мы ими воспользуемся

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
«У всех команд есть слабые места, в том числе у «Зенита», и мы ими воспользуемся. Большинство соперников «Зенита» создаёт моменты у их ворот. Мы тоже на это способны, поэтому я уверен, что завтра у нас будет ряд моментов. Останется ими только воспользоваться. Каждый игрок «Мальмё» сделает всё для победы нашей команды», — приводит слова Томассона официальный сайт «Мальмё».
Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте.
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