Аршавин, Аленичев и другие звёзды сыграли в футбол с детьми в Ярославской области. Фото

Российский футбольный союз организовал серию селекционных фестивалей для детей Ярославской области. Первый из них состоялся 22 ноября в небольшом городе Тутаев с населением около 40 тысяч жителей. В рамках праздника в гости к местным ребятам приехали легенды российского футбола и национальной сборной России Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычёв и Руслан Пименов.
Футбольный праздник в Тутаеве в понедельник увенчался показательным матчем звёзд футбола с лучшими молодыми футболистами города.
Второй фестиваль футбола состоится 23 ноября на базе регионального центра подготовки резерва в Ярославле на стадионе «Центральный». В этот же день в рамках сотрудничества РФС и правительства Ярославской области будут открыты две малоразмерные футбольные площадки в Гаврилов-Яме.
Лучшие кадры с фестиваля футбола — в фотоподборке «Чемпионата».
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