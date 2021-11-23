Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин, Аленичев и другие звёзды сыграли в футбол с детьми в Ярославской области. Фото

Аршавин, Аленичев и другие звёзды сыграли в футбол с детьми в Ярославской области. Фото
Фестиваль футбола в Ярославской области
Комментарии

Российский футбольный союз организовал серию селекционных фестивалей для детей Ярославской области. Первый из них состоялся 22 ноября в небольшом городе Тутаев с населением около 40 тысяч жителей. В рамках праздника в гости к местным ребятам приехали легенды российского футбола и национальной сборной России Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычёв и Руслан Пименов.

Футбольный праздник в Тутаеве в понедельник увенчался показательным матчем звёзд футбола с лучшими молодыми футболистами города.

Второй фестиваль футбола состоится 23 ноября на базе регионального центра подготовки резерва в Ярославле на стадионе «Центральный». В этот же день в рамках сотрудничества РФС и правительства Ярославской области будут открыты две малоразмерные футбольные площадки в Гаврилов-Яме.

Лучшие кадры с фестиваля футбола — в фотоподборке «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021