Умяров: неудачная полоса «Спартака» затянулась, хочется её прервать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о последних результатах московской команды.

«Спартак» заиграл в дерби с «Локомотивом» после удаления? Подобное случилось уже не в первый раз. Не так давно в Черкизове мы так же рано остались в меньшинстве после удаления Айртона, после чего создали очень много моментов. Тогда сравнять счёт не вышло, а теперь удалось. Просто понимали, что даже вдесятером способны на многое.



Сказалось то, что мы потратили много эмоций в Лестере, а пауза перед следующим матчем была очень короткой. Понятно, что профессионалы должны уметь справляться с такими сложностями, но переключиться на «Локо» было действительно тяжело. Все мы живые люди.



Игра с «Наполи» — самая эмоциональная для меня? Да! Последний матч прошлого сезона в Грозном тоже входит в этот список, ведь мы выполнили главную цель — попали в квалификацию Лиги чемпионов. Но победа в Неаполе с точки зрения нашей игры и сюжета — вне конкуренции. В такой результат мало кто верил, а мы сумели всех удивить.



Наша неудачная полоса затянулась, и хочется поскорее её прервать. Понятно, что «Наполи» приедет в Москву с желанием отомстить: во втором тайме в Италии соперник очень завёлся. Так что будет непросто», — цитирует Умярова сайт «Спартака».