Ибрагимович: я не занимаюсь политикой. Если бы я это делал, то был бы президентом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался на тему политики и расизма, вспомнив свои слова о баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
Ранее Ибрагимович заявил, что Леброн слишком активно лезет в политику, чего он делать не должен. Джеймс ответил, что никогда не будет молчать перед лицом социальной несправедливости и проблем на расовой почве.
«Спорт объединяет людей. Политика разделяет людей. Если мы говорим о расизме, это другое. Я с этим не согласен. Но я не занимаюсь политикой. Если бы я это делал, то сейчас был бы президентом.
Я не знаю Леброна лично и не берусь его судить. Как бы он ни относился к расистам, он прав, потому что когда 50 тысяч человек называют тебя цыганом, это то же самое. Это тоже расизм. Но я не занимаюсь политикой. Я занимаюсь спортом», – сказал Ибрагимович в интервью The Guardian.
- 23 ноября 2021
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