Полузащитник «Спартака» Хендрикс возобновил индивидуальные тренировки на поле
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Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс возобновил тренировки на поле по индивидуальной программе.
Напомним, в начале ноября у голландца было диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. Планировалось, что на восстановление игрока уйдёт один месяц. Сегодня, 23 ноября, Хендрикс тренировался вместе с командой на поле, но по индивидуальной системе. Возвращение футболиста в общую группу красно-белых состоится позже.
Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне РПЛ он провёл 7 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.
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