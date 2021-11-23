Ибрагимович рассказал, в чём АПЛ уступает Примере, Лиге 1 и Серии А
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнил уровень английской Премьер-лиги с другими европейскими чемпионатами.
«Качество техники в АПЛ переоценено. Но у Премьер-лиги есть другие качества — темп, ритм. Ты можешь быть лучшим игроком в мире, но, если не можешь справиться с этим темпом и ритмом, ты не добьёшься успеха в Англии.
В чемпионатах Испании, Франции, Италии техника лучше. Вот почему в Премьер-лиге выступает так много иностранцев. Они придают АПЛ большую техничность», — цитирует Ибрагимовича The Guardian.
За время карьеры Златан успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
С 2001 года Ибрагимович выступает за сборную Швеции.
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