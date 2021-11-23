Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович рассказал, в чём АПЛ уступает Примере, Лиге 1 и Серии А

Ибрагимович рассказал, в чём АПЛ уступает Примере, Лиге 1 и Серии А
Комментарии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнил уровень английской Премьер-лиги с другими европейскими чемпионатами.

«Качество техники в АПЛ переоценено. Но у Премьер-лиги есть другие качества — темп, ритм. Ты можешь быть лучшим игроком в мире, но, если не можешь справиться с этим темпом и ритмом, ты не добьёшься успеха в Англии.

В чемпионатах Испании, Франции, Италии техника лучше. Вот почему в Премьер-лиге выступает так много иностранцев. Они придают АПЛ большую техничность», — цитирует Ибрагимовича The Guardian.

За время карьеры Златан успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

С 2001 года Ибрагимович выступает за сборную Швеции.

Новость по теме
Ибрагимович: утром у меня болело всё тело. Но я буду играть так долго, как смогу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021