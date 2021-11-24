«Зенит» сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы 17 и 24 февраля

Благодаря ничьей со шведским «Мальмё» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» обеспечил себе попадание в весеннюю стадию еврокубковых соревнований.

Сине-бело-голубые гарантировали себе третье место и согласно новому регламенту пробились в раунд стыковых матчей Лиги Европы УЕФА за право сыграть в 1/8 финала соревнований. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.

Игры пройдут 17 и 24 февраля 2022 года. Жеребьёвка этой стадии состоится 13 декабря и начнётся в 15:30 по московскому времени.

Напомним, ближайший финал Лиги Европы пройдёт в Испании. Его примет Севилья на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 18 мая 2022 года.