Малком прокомментировал ничейный результат встречи «Зенита» с «Мальмё» в ЛЧ

24-летний бразильский форвард «Зенита» Малком подвёл итоги выездного матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё» (1:1).

«Мы понимали, что нас ждёт очень трудный матч — местные болельщики поддерживали своих с самого начала встречи. Но также мы знали и свои сильные стороны. Нам удалось исправить допущенные ошибки и хорошо провести второй тайм. В итоге добились ничьей», — приводит слова Малкома пресс-служба УЕФА.

Напомним, благодаря ничьей со шведским «Мальмё» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» обеспечил себе попадание в весеннюю стадию еврокубковых соревнований. Сине-бело-голубые гарантировали себе третье место и согласно новому регламенту пробились в раунд стыковых матчей Лиги Европы УЕФА за право сыграть в 1/8 финала соревнований.