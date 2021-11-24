Тренер «Мальмё» рассказал о разговоре с судьёй после завершения встречи с «Зенитом» в ЛЧ

Датский специалист Йон Даль Томассон, возглавляющий шведский «Мальмё, рассказал о чём поговорил с главным арбитром встречи по завершении домашней игры с «Зенитом» (1:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Разговор с арбитром? Я его поблагодарил», — передаёт слова Томассона корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.

После пяти туров «Мальмё» с одним очком располагается на последнем, четвёртом месте, в группе. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).