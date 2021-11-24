Защитник «Мальмё»: наверное, то, что судил латвиец, не было минусом для «Зенита»…
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25-летний шведский защитник «Мальмё» Франц Брорссон высказался о работе главного арбитра встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом» Андриса Трейманиса (Латвия).
«Наверное, то, что судил латвиец, не было минусом для «Зенита»… Им было легче с ним общаться. Если бы судил датчанин или норвежец, вероятно, нам было бы легче с ним подружиться. Пенальти — это ошибка», — приводит слова Брорссона Aftonbladet.
Напомним, в матче «Мальмё – «Зенит» в ворота шведского клуба было назначено два пенальти, один из которых реализовал Ярослав Ракицкий на 92-й минуте встречи. При этом на 86-й минуте российский клуб остался в меньшинстве после получения второго предупреждения Дмитрием Чистяковым.
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