Два пенальти, удаление и яркая развязка встречи – в видеообзоре матча «Зенита» с «Мальмё»

Вчера, во вторник, 23 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Мальмё» Сёрен Рикс на 28-й минуте. Ему ассистировал Велько Бирманчевич. На 53-й минуте матча форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба не забил пенальти, пробив сильным ударом прямо во вратаря. На 62-й минуте VAR не засчитал мяч Дзюбы с игры. На 86-й минуте был удалён защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков за вторую жёлтую карточку. На 92-й минуте счёт сравнял защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором матча «Мальмё» — «Зенит»:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Благодаря ничьей санкт-петербургский клуб обеспечил попадание в весеннюю стадию еврокубковых соревнований, гарантировав себе третье место и согласно новому регламенту пробились в раунд стыковых матчей Лиги Европы УЕФА за право сыграть в 1/8 финала соревнований.